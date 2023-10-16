ظهور مخيف للقمر في عدد من الدول استمر لمدة 5 ساعات.. أشبه بحلقة النار

شهدت مؤخرًا الكرة الأرضية، ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس، آخر ظواهر كسوف الشمس خلال العام الجاري، التي بدت كظاهرة فلكية فريدة من نوعها، بعدما تحول المشهد إلى ما يشبه حلقة متوهجة من النار.

تفاصيل الكسوف الحلقي للشمس

وحسب ما ذكرت التقارير العالمية، أن الكسوف الحلقي للشمس شهد تغطية القمر لقرص الشمس بشكل أشبه بالكُلي بنسبة حوالي 95.2%، ما تسبب في ظهور حجب أشعة الشمس تمامًا، وظهور القمر وكأنه يحيط به حلقة متوهجة من النار في مشهد مخيف أثار الرهبة في نفوس من رأوه.

واستغرق الكسوف الحلقي للشمس الذي حدث قبل يومين، مدة زمنية قدرها 5 ساعات و52 دقيقة تقريبًا، إذ بدأ في تمام الخامسة و3 دقائق مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

دول شاهدت ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس

وحسب ما كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان رسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الدول التي تمكن سكانها من رؤية ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس بشكل كامل، هي:

• أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية.

• المكسيك.

• البرازيل.

• كولومبيا.

• أمريكا الجنوبية.

• أمريكا الوسطى.

فيما تمكنت مناطق أخرى من رؤية تلك الظاهرة كـ كسوف جزئي، وهي:

• غرب القارة الأفريقية.

• أمريكا الشمالية.

• أمريكا الجنوبية.

• المحيط الباسفيكي.

• المحيط الأطلنطي.

مراحل الكسوف الحلقي للشمس

ووفق ما كشف موقع «timeanddate» العالمي، أن ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس تمر بعدة مراحل، هي:

• الاتصال الأول يبدأ به الكسوف الجزئي، حيث تبدأ الصورة الظلية للقمر في الظهور أمام قرص الشمس، وتبدو الشمس كأنها رغيف خبز تم قضم لقمة صغيرة منه.

• الاتصال الثاني يبدأ خلاله الكسوف الكامل، أو الحلقي، وفيه تظهر حلقة النار لبضع ثوان تمامًا كما تبدأ الحلقة، ويمكن أحيانًا رؤية خرزات بيلي، التي تشبه حبات الضوء، على حافة الصورة الظلية للقمر.

• الاتصال الثالث انتهاء الحلقة، وحينها يبدأ القمر بالابتعاد عن قرص الشمس مرة أخرى، وقد تكون هناك خرزات بيلي مرئية على طول الحافة الأمامية للقمر.

• الاتصال الرابع انتهاء الكسوف الجزئي، وهنا يتوقف القمر عن التداخل مع قرص الشمس، وينتهي الكسوف في هذه المرحلة.

كم يستغرق الكسوف الحلقي؟

من الوقت؟ يمكن أن يستمر الكسوف الحلقي لأكثر من 3 ساعات في المواقع التي يكون فيها الكسوف الحلقي مرئيًا من البداية إلى النهاية، ويمكن أن تصل المدة الإجمالية للكسوف الحلقي إلى أكثر من 6 ساعات ولكن ليس في مكان واحد.