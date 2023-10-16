بسام راضي يناقش مع مدير «الغذاء العالمي» إرسال مساعدات إلى غزة عبر مطار العريش

اجتمع بسام راضي سفير مصر في روما، مع السفيرة سيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي WFP؛ لمناقشة خطط إرسال البرنامج مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة عبر مطار العريش الدولي حين الاتفاق على بداية دخول المساعدات إلى القطاع.

وأكد «راضي»، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا هو الدور التاريخي التي حرصت مصر على تحمل مسؤوليته والقيام به لدعم الشعوب المجاورة في محنتها الإنسانية، وكذا دعم دور الوكالات الأممية نحو القيام بجهود الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الصراعات والكوارث الإنسانية، وخاصة للأشقاء الفلسطينيين وفي قطاع غزة، وذلك على مدار الـ75 عامًا الماضية في معاناتهم الإنسانية الممتدة، وأن الأمر يتطلب تكاتف جميع أقطاب المجتمع الدولي لدعم هذا الدور لبلوغ أهدافه الإنسانية والسياسية.

من جانبها، عبرت السفيرة سيندى ماكين عن تقديرها البالغ للدور المحوري الذي تقوم به مصر لدعم عمل البرنامج، خاصة في مناطق الطوارئ الإنسانية المحيطة بمصر مثل ليبيا والسودان وأخيرًا غزة.

الجدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم ويقع مقره الرئيسي في العاصمة روما.