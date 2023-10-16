وزارة الشباب تختتم فعاليات المعسکر الثاني لفرق «تصدوا معنا» في 11 محافظة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المُعسکر الثاني للفرق الشبابية لــ«وحدة تصدوا معنا»، بمشاركة ممثلي 11 محافظة «الإسكندرية، مطروح، الشرقية، الغربية، السويس، بورسعيد، المنيا، أسيوط، سوهاج، القاهرة، الوادي الجديد» بالمدينة الشبابية في الإسكندرية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أقدم الأنظمة السياسية في العالم

وشهد ختام الفعاليات الدكتور محمد حسن، معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، والكاتب الصحفي جمال رائف، الخبير السياسي وعضو وحدة تصدوا معنا، ورشا الخطيب، مسؤول الفرق الشبابية.

وتحدث الكاتب الصحفي جمال رائف، في الجلسة العامة الختامية حول «النظام السياسي المصري وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية»، إذ استهل حديثه بالتأكيد على تنوع النظم السياسية في العالم والتي يمكن تقسيمها الي نظام رئاسي وبرلماني ومختلط، وفقًا للطبيعة الديمغرافية لكل دولة، ماهية النظام السياسي المصري، الذي يعتبر من أقدم الأنظمة السياسية في العالم ، فعلى ضفاف نهر النيل قامت دولة مركزية منذ فجر التاريخ.

الالتزام بالنهج الديمقراطي

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر من قبل جميع فئات المجتمع، تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا اصيلًا بالدرجة الأولى، وتأكيدًا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وتابع: «دور الكيانات الشبابية والفرق الشبابية لوحدة تصدوا معنا نحو تعزيز ثقافة المشاركة السياسية خلال تلك المرحلة المهمة، وهناك جهود مستدامة لوزارة الشباب والرياضة نحو تكثيف برامج التثقيف السياسي، بهدف تشجيع الشباب على المشاركة السياسية وتمكينهم من الابتكار والقيادة في المجال السياسي»، مشددًا بخطورة عدم المشاركة السياسية على الأمن القومي المصري وما يتبعها من تهميش دور الشباب .