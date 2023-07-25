«الوطن» تجري مواجهة حول الانتخابات: مطلقة.. أم نسبية؟

فتح الحوار الوطنى قضية النظم الانتخابية، وهى واحدة من القضايا السياسية المهمة، التى تستدعى بحثاً ومناقشة واسعة من أجل انتقاء النظام الانتخابى الأكثر ملاءمة والأكثر قدرة على تدعيم المشهد السياسى وإفراز أبرز الكوادر النيابية والتشريعية.

مناقشات واسعة داخل أروقة «الحوار الوطني» حول النظام الأمثل في الانتخابات البرلمانية المقبلة

وشهدت المناقشات حول النظم الانتخابية فى مصر جدلاً إيجابياً واسعاً، حيث تنوعت الآراء وتعدّدت وجهات النظر، وأخذ كل فريق يدفع بالدلائل والشواهد والاعتبارات حول النظام الانتخابى الأفضل من وجهة نظره.

ويأخذ الكثير من الدول بأنظمة انتخابية مختلفة، تختلف من نظام سياسى إلى آخر، فالبعض يعتمد على نظام القوائم المطلقة، ودول أخرى تطبق النظام النسبى، فيما تتجه بعض الدول إلى النظام الفردى فى الترتيب الثالث من حيث انتشاره.

وفى مصر، طالب البعض بنظام القائمة المطلقة، باعتباره النظام الانتخابى الذى يُحقّق الاستقرار السياسى والتشريعى، ويساعد على تمثيل جميع الفئات المنصوص عليها دستورياً، مثل المرأة والشباب والأقباط، كما يغلق الباب أمام الطعون الانتخابية.

بينما على جانب آخر، أيّد البعض نظام القائمة النسبية، باعتباره يعطى فرصة أوسع للأحزاب، خاصة الأحزاب الصغيرة والمتوسّطة، ويساعد على تمثيل تنوع حزبى تحت قبة البرلمان.

«الوطن» أجرت مواجهة بين وجهتى النظر، مؤيدى القائمة المطلقة، والمدافعين عن النظام النسبى، فى محاولة لبحث مزايا كل نظام انتخابى، ودوافع كل فريق.

حزب «الجيل»: القائمة النسبية دستورية 100%.. ولن تكون عليها أي «طعون»

طالب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، بتغيير النظام الانتخابى الحالى ليكون بنظام «القائمة النسبية غير المشروطة»، مقترحاً أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية، مشيراً إلى أن هذا النظام هو أفضل الأنظمة الانتخابية؛ لأنه يقوى الأحزاب ويجعلها مؤثرة فى الحياة السياسية والبرلمانية، رافضاً اعتماد «القائمة المطلقة».

وأكد «الشهابى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن القائمة النسبية تضمن وصول القيادات الحزبية صاحبة الكفاءة إلى البرلمان، وللاطلاع على الحوار اضغط هنا.

تحالف الأحزاب: القائمة المطلقة الأنسب انتخابياً وتضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط

قال تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن القائمة المطلقة هى الأنسب انتخابياً وتضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط، مشيراً إلى أن «النسبية» تخدم رؤساء الأحزاب فقط وتفتح الباب على مصراعيه أمام الطعون الانتخابية.

وأكد «مطر» فى حوار لـ«الوطن» أن القائمة المطلقة تضمن الانسجام بين المرشحين ونجاح القائمة داخل المجلس يحقق الاستقرار التشريعى والسياسى، والدستور وضع نسباً معينة لتمثيل المرأة والشباب وذوى الهمم كما أن القائمة المطلقة تعطى مساحة أكبر للتعديل ووضع النسب الصحيحة للممثلين، وللاطلاع على الحوار اضغط هنا.