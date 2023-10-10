الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل الكيانات الشبابية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم، وفدا من عدد من الكيانات الشبابية المصرية.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، الذي بدأ اللقاء بتوجيه التحية للكيانات الشبابية على تشريفهم لمقر الحملة، مؤكدا أن للشباب دور كبير في الاستحقاق الدستوري المقبل، خاصة أن الشباب المصري الواعي المُحب لبلده كتلة تصويتية كبيرة لها أثرها.

واشار إلى أن دور الكيانات الشبابية مهم وحيوي في توعية المواطنين، خاصة فئة الشباب في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك توعية المواطنين بما حدث على أرض الواقع من إنجازات على مدار التسع سنوات الماضية.

وأكد وفد الكيانات الشبابية، أنهم بالفعل عقدوا لقاءات حوارية فعّالة مع الشباب، لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، وأهمية دورهم في الممارسة السياسية، مع قيامهم بتوحيد الكيانات الشبابية كافة على قلب واحد، مشيرين إلى أنهم بصدد تنفيذ العديد من الفعاليات الشبابية والتوعوية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الجولات الميدانية لإعلام المواطنين بما تم إنجازه على مدار السنوات الماضية في مصر بمختلف محافظاتها.

وأشار ممثلو الكيانات الشبابية، إلى أنه سيجري إطلاق عدد من الحملات والفعاليات التوعوية، قد تمتد إلى المصريين في الخارج، خاصةً لما تمتلكه هذه الكيانات من كوادر ذات حيوية وخبرة، هدفها الأول والأساسي مصلحة الوطن، فضلا عن إطلاق حملة «شارك بصوتك» لتوعية المواطنين بدورهم في التصويت، ومباشرة حقهم في الانتخابات.