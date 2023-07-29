وزير الرياضة يعقد لقاء حواريا مع الكيانات الشبابية بمحافظة الغربية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برفقة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مع الكيانات الشبابية بالمحافظة، خلال اللقاء الحواري المفتوح، والذي عُقد داخل المركز الثقافي بمدينة طنطا، في إطار لقاءاته مع شباب مصر من جميع المحافظات، بهدف التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، وتحديد احتياجاتهم ومطالبهم.

يأتي ذلك ضمن برنامج زيارته لمحافظة الغربية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

تواصل دائم مع شباب مصر

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

وأشار «صبحي» إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعيا الشباب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

وطالب وزير الشباب والرياضة بضرورة بذل الجهد من قبل الشباب لتحقيق أهدافهم، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من البرامج والمشروعات من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للدكتور طارق رحمي على المجهودات الكبيرة التي يبذلها داخل محافظة الغربية، وحرصه الشديد على تأهيل وتدريب شباب المحافظة، مشيداً بحجم الإنجازات داخل المحافظة، والذي يتماشى مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي.

تدشين اتحاد شباب الغربية

وفي ختام اللقاء أعلن وزير الشباب والرياضة عن تدشين اتحاد شباب الغربية بهدف وجود كيان لتمثيل ودعم شباب المحافظة، والمساهمة في تطوير الأنشطة الشبابية والرياضية في المحافظة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة الرياضية والاجتماعية.

ومن جانبه، رحب محافظ الغربية بحضور وزير الشباب والرياضة، مشيداً بدور الوزارة وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية وخاصة نجاح تنظيم البطولات والمسابقات أثناء جائحة كورونا، فضلا عن حصد العديد من الجوائز والمراكز على المستوى العربي والإفريقي والدولي.

تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم

كما أشاد المحافظ برؤية وسياسة وزارة الشباب في تكوين وتأسيس كيانات شبابية داخل المحافظات والتي بدورها ستساهم في تدريب الشباب وثقل مهاراتهم وذلك تنفيذاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد «رحمي» دعمه الكامل ودعم كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل دعم تلك الكيانات، موجها التهنئة لاتحاد شباب الغربية متمثلا في رئيسه محمد عادل محمود ونائبة الاتحاد نور الفقي.