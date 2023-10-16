‎تفاصيل تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023.. رفع الإعفاء إلى 45 ألف جنيه

وافق مجلس النواب، مساء أمس، خلال الجلسة العامة على تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023، إذ نص القانون على زيادة حد الاعفاء الضريبي على ضريبة الدخل إلى 45 الف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع حد الاعفاء

تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023

وحول تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023، فيستفيد من الإعفاء العاملين بالقطاع العام والخاص، إذ يتمّ إعفاء كل دخل بداية من مبلغ 45 ألف جنيه سنويًا، وتحسب الضريبة عما زاد عن الحد الأدنى من الدخل، إذ يُعفى كل من دخله 3750 جنيهًا شهريًا، ويتمّ حساب الضريبة لكل من زاد دخله عن الحد الأدنى بحساب الضريبة على ما زاد عن الحد الأدنى.

قانون الضريبة على الدخل

وحول الحديث عن تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023، تضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويهدف إلى عدد من النصوص ومنها:

- زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية و توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول

تعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة

وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها حول قانون الضريبة على الدخل إن قد تمّ زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وعليه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

كما تضمن القانون أيضا تعديل شرائح ضريبة الدخل للعاملين بالقطاع العام والخاص وذلك من خلال استبدال نص المادة 8 بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة (المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري)، حيث إذ تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5% ويعمل بالقانون الجديدة عقب نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكانت قد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ونصت المادة 8 من القانون الحالي على: «تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني و غير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها».