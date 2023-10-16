 مدير تحرير «الأخبار»: الرئيس السيسي طرح بعدا مهما لحل القضية الفلسطينية

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي من أهم الاجتماعات التي عقدت في الفترة الأخيرة لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة، موضحا أنه يعتقد إلى وصولهما لرؤية واضحة وعميقة لحل الأزمة الفلسطينية.

حل القضية بالكامل من خلال حل الدولتين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «ما استمعنا إليه من الرئيس السيسي لا يركز فقط على المرحلة الراهنة رغم قسوتها، ولكنه طرح بعدًا مهما للغاية، وهو أن الحل يكمن في حل الدولتين، والإسهام في إنهاء هذه المعاناة عبر حلول سياسية تضمن الاستقرار للمنطقة».

إسرائيل تجاوزت مسألة الرد

وأوضح أن تركيز الرئيس على أن إسرائيل تجاوزت مسألة الرد، وأنها تلجأ إلى عقاب جماعي بمثابة رسالة مهمة، إذ تساهم في إعادة بعض التوازن إلى المواقف الأمريكية المنحازة التي رأيناها منذ اندلاع الأزمة.