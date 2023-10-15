مصطفى عمار: الرئيس السيسي رجل يليق بمصر.. والمصريون فرحون بموقفه من القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، إنّ المصريين فرحون بموقف مصر مما تشهده فلسطين من اعتداءات إسرائيلية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن إسرائيل تجاوزت الدفاع عن النفس ووصلت إلى الطغيان في الانتقام.

الناس فرحون اليوم بموقف مصر وتصريحات الرئيس السيسي

وأضاف «عمار»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «الناس فرحون اليوم بموقف مصر وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وموقفه تجاه أهلنا في غزة، والناس في مصر يشعرون بالفخر بسبب دور مصر الكبير والعظيم في مساندة القضية الفلسطينية».

وتابع الكاتب الصحفي: «الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل يليق بمصر ومواقفه تليق بمصر، ومن أصدقائي والناس بالشارع أشعر بأن المصريين التقطوا أنفاسهم وأن مصر دولة قوية وليست ضعيفة، فقد دعمت القضية الفلسطينية رغم أن بعض الدول الكبيرة أدارت ظهرها للقضية، فقد اتخذت مواقف على الأرض وليس مجرد كلام حنجوري».