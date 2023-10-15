رئيس «أمن قومي النواب»: الرئيس السيسي حريص على أمن الفلسطينيين

أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية منذ عام 1948، وقدمت مصر تضحيات غير مسبوقة من خيرة أبنائها من شباب مصر من أجل مشكلة فلسطين.

وأشاد «العوضي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بالقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على أمن الفلسطينيين، وعدم تهجيرهم من منازلهم، فذلك يضر بالقضية الفلسطينية ويؤدي لتصفيتها، والجميع رافض لتهجير الفلسطينيين والقيادة المصرية والفلسطينية والشعب الفلسطيني أيضًا، يرفض قضية التهجير.

«العوضي»: إسرائيل ليست دولة سلام

وندد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن إسرائيل ليست دولة سلام، فهي تحتل فلسطين منذ أكثر من 70 عامًا، والمقاومة هي حق مشروع، وندد أيضًا بتحول رد الفعل لعقاب جماعي: «لا مياه ولا أكل ولا دواء، وشوفنا حجم الدمار اللي تعرضت له غزة في خلال أسبوع».

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يشير إلى اجتماع مجلس الأمن القومي

وأشار اللواء أحمد العوضي إلى اجتماع مجلس الأمن القومي المصري اليوم، والذي تم فيه استعراض تطورات الموقف والأوضاع الإقليمية وأعمال التصعيد في قطاع غزة، وأكد على ما أعلنه الرئيس السيسي بشأن أمن المصري القومي، وأن المساس به خط أحمر، ولا يمكن التفريط أو التهاون فيه: «مصر لها دور مهم في قضية فلسطين والشرق الأوسط وكل الحلول بالنسبة لقضية فلطسين، كان لها دور كبير جدًا في أعمال اتفاقات وتهدئة، وده بيؤكد أهمية ودور مصر في الشرق الأوسط».