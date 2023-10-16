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ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2808 فلسطينيين

كتب:

أحمد عادل موسى
10:15 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في غزة والضفة إلى 2808، والمصابين إلى 10950، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

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