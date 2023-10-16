الأمم المتحدة: إسرائيل شنت 48 هجمة صاروخية على مرافق الصحة في غزة والضفة

سجل نظام مراقبة الهجمات على مرافق الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، 48 هجمة صاروخية من قوات الاحتلال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

استشهاد 12 عاملا صحيا في الهجمات

وقالت الأمم المتحدة، في تقرير إنساني، إن الهجمات أسفرت عن استشهاد 12 عاملا صحيا، وإصابة 20 آخرين أثناء أداء الواجب، كما استشهد نحو 12 من موظفي «الأونروا» أيضا.

وفي الضفة الغربية، وثقت منظمة الصحة العالمية، 63 هجوما على المرافق الصحية، بما في ذلك عرقلة تقديم الرعاية الصحية، والعنف الجسدي تجاه الفرق الصحية، واحتجاز العاملين في مجال الصحة ومركبات الإسعاف، والتفتيش العسكري للأصول الصحية.

جميع الوكالات الإنسانية واجهت قيودًا كبيرة على تقديم المساعدات الإنسانية

أضافت الأمم المتحدة في تقريرها، أن جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها واجهوا قيودا كبيرة على تقديم المساعدة الإنسانية، بسبب الغارات الجوية والقيود المفروضة على الحركة ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية والمواد الأساسية الأخرى، مشددة على أن انعدام الأمن السائد يمنع الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين والمرافق الأساسية، مثل المستودعات.