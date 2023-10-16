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قناة الوثائقية تستعد لعرض فيلم «غرفة عمليات حرب أكتوبر 1973»

كتب:

منتصر سليمان
10:27 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
نصر أكتوبر

نصر أكتوبر

تستعد قناة «الوثائقية» لعرض فيلم وثائقي بعنوان «غرفة عمليات حرب أكتوبر 1973».

 

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