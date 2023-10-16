قناة الوثائقية تستعد لعرض فيلم «غرفة عمليات حرب أكتوبر 1973» كتب: منتصر سليمان 10:27 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023 نصر أكتوبر تستعد قناة «الوثائقية» لعرض فيلم وثائقي بعنوان «غرفة عمليات حرب أكتوبر 1973». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الوثائقية» تستعرض أبرز الأحداث في اليوم الخامس لحرب أكتوبر «الوثائقية» تستعرض يوميات حرب أكتوبر.. قصف القوات الجوية لمراكز قيادة العدو القناة الوثائقية.. في مواجهة طمس الهوية وتزييف التاريخ إمام أحمد: نصر أكتوبر أقوى من الافتراءات.. و«الوثائقية» أنتجت أفلاما لتوثيق الملحمة رئيس قناة «الوثائقية»: «بطولات أكتوبر» تساهم في حماية وعي الأجيال المقبلة حرب اكتوبر نصر اكتوبر الوثائقية ذكري نصر اكتوبر بقلم منتصر سليمان