«الوثائقية» تستعرض أبرز الأحداث في اليوم الخامس لحرب أكتوبر

استعرضت القناة الوثائقية ضمن فقرة «حدث في 1973» على شاشتها، تقريرا يكشف الأحداث التي شهدها يوم 10 أكتوبر 1973، وقالت فيه إنّ الحرب المجيدة دخلت يومها الخامس، بمواصلة القوات الجوية قصفها لمراكز قيادة العدو ومنشآته الإدارية على الساحل الشمالي في سيناء.

المعارك العنيفة

وأضافت القناة، أنّ المعارك العنيفة استمرت بالدبابات والمدرعات في القطاعين الأوسط والجنوبي في سيناء، وشهدت مناوشات مختلفة بين الكر والفر، وكان الكر للمصريين بينما فر الإسرائيليين من المواجهة أفراد وجماعات.

الصحف المصرية

وأوضحت القناة، أنّ الصحف المصرية أفردت أنّ إسرائيل أدركت فشلها وهزيمتها ومحاولتها إنقاذها أي شيء وإجراء تغيرات عسكرية.