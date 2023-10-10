«الوثائقية» تستعرض يوميات حرب أكتوبر.. قصف القوات الجوية لمراكز قيادة العدو

عرضت قناة «الوثائقية» فقرة «يوميات حرب أكتوبر»، ضمن سلسلة وثائقيات في الذكرى الخمسين من حرب أكتوبر المجيدة.

قصف مراكز قيادة العدو

واستعرضت تفاصيل حرب أكتوبر المجيدة، إذ شهد يوم 10 أكتوبر 1973، قصف القوات الجوية مراكز قيادة العدو ومنشآته الإدارية على الساحل الشمالي في سيناء، بجانب استمرار المعارك العنيفة بالدبابات في القطاعين الأوسط والجنوبي، وشملت خسائر العدو 10 طائرات وتدمير عدد من الآليات، والاستيلاء على 15 دبابة، و4 مدافع 1,5 مم، و6 مدافع نصف بوصة و4 مدافع هاون.

وقررت الوزارة الإسرائيلية استدعاء عدد من كبار الضباط الذين اشتركوا في حرب 1967، وتعيينهم في مواقع قيادية وهم الجنرال حييم بارليف وكان يتولى رئاسة الأركان من عام 1969 إلى عام 1970 ثم تولى وزارة التجارة عام 1972 وهو صاحب فكرة خط بارليف، وتعيين الجنرال أموس هوريف، وكان يعمل كبير العلماء في الجيش الإسرائيلي ثم عين رئيسا لمعهد التكنولوجيا في حيفا.

وجرى تعيين رحبعام زئيفي، وكان يتولى قيادة القطاع الأوسط الذي يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، وتعيين موردخاي هود وكان قائدا سابقا للقوات الجوية، وأهارون ياريف وكان يرأس المخابرات الإسرائيلية مدة طويلة.

وقال موشيه ديان إن هذه حرب صعبة ومعارك الدبابات فيها قاسية، إنها حرب ثقيلة بأيامها ودمائها.

وبشأن الموقف العربي، استدعى الأردن قوات الاحتياطي، واشتركت القوات المغربية في المعركة مع سوريا، ووصلت قوات عراقية إلى سوريا، فيما دعت الجزائر منظمة الوحدة الأفريقية إلى الوقوف مع مصر.