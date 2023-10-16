طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ 

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، استمرارا للأجواء الممطرة التي تضرب المدينة الساحلية منذ 3 أيام، التي ازدادت غزارتها منذ أمس، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وهو ما تبعه إعلان شركة الصرف الصحي بالمحافظة، استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ، وما يتبعه من ضرورة معرفة المواطنين لحالة الطقس اليوم، بأخذ الحذر والاحتفاظ بـ«شمسية» خلال الخروجات، بالإضافة إلى تجنب ارتداء الملابس الخفيفة بسبب برودة الجو.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد انخفاض درجات الحرارة ظهرا؛ إذ تسجل العظمى 26 درجة، وتنخفض ليلا لتكون الصغرى 20 درجة، ما يعني أنه طقس خريفي بطابع شتوي.

وطالبت «الأرصاد» أهالي الإسكندرية وزائريها، بتوخي الحذر خلال القيادة، بسبب إمكانية سقوط أمطار على الطريق.

يأتي ذلك بعدما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تجدد سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 60%، ما يعني سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وهو أعلى معدل متوقع حتى الآن في فصل الخريف، وتبلغ سرعة الرياح 32 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.75 متر، وهو أمر معتدل نسبيا على شواطئ شرق المدينة، وقد يكون مضطربا في شواطئ الغرب، بسبب واجهتها المفتوحة، الأمر الذي يتبعه توخي الحذر حال رغبة الذهاب إلى شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.