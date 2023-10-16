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وزير خارجية الصين: يجب وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة

كتب:

هانى حسن
10:46 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن وزير خارجية الصين ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. 

تدمير الممتلكات العامة والخاصة

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.  

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