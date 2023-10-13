الصين: نشعر بالقلق إزاء التصعيد المحتمل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المحتمل للصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدلى المتحدث باسم الخارجية الصينية «وانج وين بين» بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي اعتيادي، ردًا على سؤال يتعلق بقول الأمم المتحدة إن إسرائيل أبلغتها أنه يجب على 1.1 مليون فلسطيني في غزة الانتقال إلى جنوب القطاع.

وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها «طوفان الأقصى»، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».