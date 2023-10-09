وزير الآثار: إطلاق عدد من الحملات الدعائية ببعض الدول لتنشيط السياحة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، ترأس اليوم، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن وزير السياحة استعرض خلال الاجتماع، أبرز المستجدات التي تشهدها حاليا صناعة السياحة في مصر، وكذلك بعض الإجراءات وخطط الترويج والتنشيط التي تنتهجها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

رفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج

وتحدث الوزير أيضا عن حرص الوزارة على رفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز بما يساهم في تحقيق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر، لافتا إلى أنه جرى تشكيل 3 لجان مؤخرا لتساهم في تحقيق ذلك وهي لجنتي المراجعة الداخلية والحوكمة بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، واللجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، وجرى خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق.

تنفيذ بعض الحملات الترويجية المشتركة في الأسواق السياحية المستهدفة

كما جرى عرض ومناقشة بعض المقترحات التي من المقرر أن تقوم الهيئة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة للترويج للمقصد السياحي المصري، ومن بينها تنفيذ بعض الحملات الترويجية المشتركة في الأسواق السياحية المستهدفة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وتنظيم عدد من الاستضافات والزيارات التعريقية لمصر، وإطلاق مجموعة من الحملات الدعائية بعدد من الأسواق، بجانب مشاركات الهيئة في عدد من المعارض السياحية الدولية خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مناقشة مقترح مشاركة الهيئة في تنظيم سلسلة من الفعاليات والأحداث الداخلية المختلفة بالتعاون مع عدد من سفارات دول العالم خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي في ضوء الاستراتيجية الترويجية للهيئة، ما يساهم في إحداث مزيد من الزخم الإعلامي والترويجي عن المقصد السياحي المصري في هذه الدول والتي سيكون في باكورتها انطلاق أحد عروض الغناء الأوبرالى لدار الأوبرا الإيطالية بنابولي تياترو سان كارلو الذي يعد من أقدم مسارح الغناء الأوبرالي في العالم، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، وذلك من أمام أهرامات الجيزة يوم 11 أكتوبر الجاري في أول مرة تقوم فيها الفرقة بتقديم عروضها في مصر وأول جولة دولية لها منذ جائحة فيروس كورونا.