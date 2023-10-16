طلب إحاطة بـ«النواب» عن إهدار 455 مليون جنيه في مستشفى سوهاج الجامعي

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إهدار 455 مليون جنيه بمستشفى سوهاج الجامعي.

وذكر طلب الإحاطة أن المسؤولين في جامعة سوهاج ألغوا أعمال الطرح والإسناد الخاصة بإنشاء مبنى حيوي يوفر 100 سرير، لخدمة المرضى من أبناء المحافظة، وذلك في ظل توجه الجامعة ضمن خطة تطوير المستشفى الجامعي القديم بإزالة أحد مباني المستشفى، الذي يستخدم كإقامة للمرضى ويوفر عدد كبير من الأسرة.

وأشار خلال طلب الإحاطة إلى أن الجامعة أدرجت اعتماد مبلغ مالي قدرة 455 مليون جنيه في موازنة العام الحالي لإنشاء المبنى، وصدور أمر أسناد لإحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في 26 يوليو 2023 وبدء الشركة في اتخاذ إجراءات البدء الفعلي في عمليات الإنشاء و تجهيز الرسومات والمقترحات الخاصة بأعمال الإنشاء والتجهيز.

إهدار أموال في مستشفى سوهاج الجامعي

وأشار إلى أن ذلك توقف عقب صدور أمر مفاجئ بإلغاء تنفيذ المشروع من إدارة الجامعة في سوهاج، دون إبداء أسباب منطقية ومقبولة لقرار الوقف أو حتى عرض كيفية توفير أسرة بديلة للمرضى المترددين على المستشفى خلال المرحلة المقبلة، ما تسبب في موجه من الغضب والاستياء الشديد بين أبناء المحافظة وقطاع كبير من الكادر الطبي بالمستشفى الجامعي.

وأوضح نائب سوهاج أن المبنى الأساسي والخاص بإنشاء مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي القديم جرى الانتهاء من تنفيذه، دون استخراج التراخيص القانونية له ولم يحصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حتى الآن، ولم يستفاد منه.

وطالب وكيل خطة النواب وزير التعليم العالي والمسؤولين بجامعة سوهاج بعرض أسباب قرار الإنشاء وأسباب الإلغاء أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، للوقوف على حقيقة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ.