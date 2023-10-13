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سكاليز يتراجع عن الترشح لرئاسة مجلس النواب الأمريكي

كتب:

محمد علي حسن
09:25 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
ستيف سكاليز

ستيف سكاليز

تراجع النائب الأمريكي ستيف سكاليز، عن ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب. 

وجاء إعلان سكاليز، الممثل عن أريزونا، عن انسحابه بعد مرور يوم فقط على حصوله على ترشيح النواب الجمهوريين في المجلس لاستبدال رئيس المجلس السابق كيفن مكارثي، النائب عن كاليفورنيا، وفق ما ذكرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

وكان «سكاليز» قد هزم النائب عن أوهايو، جيم جوران، لكن الشبكة الأمريكية ذكرت بأنه لم يتضح بعد إن كان بإمكان الأخير أن يحصل على الأصوات اللازمة للحصول على المنصب، الذي يتطلب موافقة 217 عضوا. 

ولم يقنع سكاليز الذي رشحه أغلبية زملائه لم يقنع في تصويت غير رسمي، ظهر الأربعاء، عددا كافيا من أنصار الرئيس الأمريكي السابق ترامب لدعمه للوصول إلى المنصب، وبالتالي السماح بتنظيم التصويت في جلسة عامة مما عمق الأزمة في الكونجرس.

وفي الوقت ذاته، يدعم ديمقراطيو المجلس، زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس، النائب عن نيويورك، حكيم جيفريز.

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