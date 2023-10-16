محافظ أسيوط يتابع تطبيق مبادرة تخفيض السلع الغذائية في السلاسل التجارية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق ضمن مبادرة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واطمئن على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ التي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

بيع السلع بأسعار مخفضة

وتفقد المحافظ ومرافقوه معرض ومنفذ سلسلة «خير زمان» بمنطقة نزلة عبداللاه لبيع السلع الغذائية واللحوم، واستمع إلى شرح من المدير المسؤول لأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، إضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة.

والتقى المحافظ بعض المواطنين المترددين على المعرض، واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم من المعارض ومدى رخص الأسعار بمقارنتها بمثيلاتها بالخارج، وشدد على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على أن يتم تنظيم المنافذ والتوسع فيها لكي يحصل المواطنين على احتياجاتهم.

محاربة جشع بعض التجار

وأشاد المحافظ بالمبادرة وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجتهم من خلال هذه المنافذ التي تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار، والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة، إضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.