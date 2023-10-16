عاجل.. أزمة في بيراميدز بسبب توقيع نجم الفريق للأهلي

أزمة كبيرة تدور داخل نادي بيراميدز بسبب أنباء توقيع أسامة جلال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للنادي الأهلي تمهيدًا للانتقال في شهر يناير المقبل.

وعلم «الوطن سبورت» أن إدارة نادي بيراميدز حذرت أسامة جلال من الدخول في مفاوضات مع الأهلي خاصة أنه لا يوجد أي نية داخل النادي للاستغناء عن اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

تفاصيل تحقيق نادي بيراميدز مع أسامة جلال

وأكد مصدر مسئول داخل النادي السماوي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو طلب دعم صفوف الفريق بمدافع جديد وهو محمود مرعي وذلك بسبب النقص العددي، وهو ما يعرقل انتقال أسامة جلال للأهلي.

وأبلغ مسئولو نادي بيراميدز، أسامة جلال، بعدم وجود أي نية داخل الجهاز الفني بالاستغناء عن خدماته في شهر يناير المقبل على أن يتم حسم مصيره بنهاية الموسم.

أسامة جلال يطلب الرحيل عن بيراميدز بسبب الدكة

وجاء طلب أسامة جلال في الرحيل عن صفوف نادي بيراميدز والانتقال إلى الأهلي، بسبب خروج اللاعب من الحسابات الأساسية للجهاز الفني في الموسم الجديد واعتماده بشكل أساسي على الثلاثي علي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي.