علي معلول يصدم الأهلي ويرفض طلب الإدارة

يرفض التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضغوط التي تمارس عليه من قبل بعض مسؤولي النادي من أجل إعلان اعتزاله بنهاية الموسم المقبل داخل القلعة الحمراء.

وعلم «الوطن سبورت» أن «معلول» رفض فكرة التجديد لمدة موسم واحد مع الأهلي، بجانب الموسم الحالي، وهو الموسم الأخير في عقده، لرغبته في الاستمرار داخل الملاعب حتى 3 سنوات مقبلة على الأقل.

بعض المسؤولين داخل النادي الأهلي، تحدثوا مع علي معلول بشأن رغبتهم في تمديد عقده لموسم إضافي، على أن يكون الموسم المقبل هو الأخير له داخل القلعة الحمراء.

في المقابل، يرى معلول أنه حال الموافقة على طلب الأهلي بتجديد عقده لمدة موسم واحد، يقلل من فرص انتقاله لنادٍ آخر ويهدد استمراره في الملاعب، وذلك وفقا لما كشفه مصدر مقرب من اللاعب.

معلول مستمر في الملاعب حتى 2026

واستقر علي معلول، على الاستمرار في الملاعب حتى موسم 2026، على أقل تقدير خاصة بعدما تلقى اللاعب عددا من العروض الخليجية، بجانب استمرار انضمامه إلى معسكرات منتخب تونس، ومشاركته أساسيًا في جميع مباريات منتخب نسور قرطاج الرسمية.

الأهلي يحل أزمة علي معلول قبل الدوري الأفريقي

في سياق آخر، نجح مسؤولو النادي الأهلي، في إنهاء أزمة انضمام علي معلول، إلى بعثة الفريق في تنزانيا، استعدادًا لمواجهة سيمبا في الدوري الأفريقي.

ويخوض «معلول» مباراة ودية مع منتخب بلاده، يوم الثلاثاء المقبل، ويتوجه بعدها مباشرة إلى تنزانيا، إذ يصل اللاعب إلى الإمارات «ترانزيت» قبل السفر من هناك إلى دار السلام عاصمة تنزانيا.