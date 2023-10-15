عضو بـ«النواب»: المجتمع الأهلي يمارس دورا كبيرا في مواجهة المشكلة السكانية

نظمت الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، مؤتمرًا تحت عنوان «دور منظمات المجتمع المدني في تفعيل توصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية»، بأحد فنادق القاهرة.

مواجهة الزيادة السكانية

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، خلال كلمته في المؤتمر، إن الزيادة السكانية من أهم المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية التي نعاني منها، والمجتمع الأهلي يمارس دورا كبيرا في مواجهة المشكلة السكانية، مشيرا إلى أن الأسرة المصرية تعتبر الطفل ثروة قومية لأنه يتحمل مسؤلية أسرة بالكامل فى بعض الأحيان.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه يوجد لدينا بعض الثقافات والموروثات المغلوطة منها ثقافة المولود الذكر وثقافة العزوة وتوجود علاقة طردية بين كلا من الأمية وارتفاع معدل المواليد والفقر.

منظمات المجتمع المدني

وقامت الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنظيم مؤتمرا لبحث المشاكل دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة مشاكل الزيادة السكانية في ظل الظروف الحالية.