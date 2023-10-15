من هو أول ضحايا كولر في الأهلي خلال يناير؟.. البديل «غزال» نيجيري

لا وقت للبكاء على «اللبن المسكوب» في الأهلي، فالسويسري مارسيل كولر، يعرف جيدًا كيفية التعلم من أخطائه وتداركها سريعًا، لذلك قرر بدء رحلة الحصول على مهاجم جديد، في ميركاتو يناير المقبل، رغم حصوله للتو على خدمات الفرنسي أنتوني موديست، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

كولر يستقر على أول ضحاياه في ميركاتو يناير

وسرعان ما استقر مارسيل كولر على بديل أنتوني موديست، الذي قدم انطلاقة صادمة على المستويات كافة، رغم ظهوره مرتين فقط، إلا أن عدم جدوى نزوله إلى الملعب مع الفريق، كانت ظاهرة بشكل كبير وواضح للعيان، ما ظهر على غضب الجماهير من الأداء الباهت والرعونة في إهدار الفرص وعدم استغلالها بالشكل الأمثل.

النيجيري فيفور أكيم، مهاجم أفريقي، يلعب دور المنقذ في خطط مارسيل كولر، بحسب الإعلامي محمد فاروق، إذ يرغب في تصحيح خطأ التمسك بالحصول على خدمات موديست، الذي ابتعد عن الملاعب لأكثر من 5 أشهر دون المشاركة في أي مباريات، بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند، ورغم الآمال الواسعة التي عقدها الجمهور عليه، إلا أنه لم يبذل أي جهد لإثبات جدارته على الوجود رفقة المارد الأحمر بشكل أساسي.

من هو فيفور أكيم بديل موديست المنتظر في الأهلي؟

فيفور أكيم مهاجم بلدية المحلة، يملك عقدًا مع ناديه يمتد حتى عام 2026، منذ بداية الموسم ساهم في 4 أهداف، من خلال تسجيل هدفًا وصناعة 3 آخرين، وذلك خلال المشاركة في 3 مباريات مع فريقه الحالي، إذ يملك العديد من المهارات المختلفة ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وذلك باللعب في مركز الجناح والمهاجم والوسط الهجومي.

الاسم: فيفور أكيم.

العمر: 19 عامًا.

اللقب: الغزال النيجيري.

القيمة السوقية: 25 ألف يورو (800 ألف جنيه مصري).

المركز: جناح أيسر ومهاجم.

الجنسية: نيجيري.

أبرز الأندية: طلائع الجيش – بلدية المحلة.

أرقامه مع المنتخب: لم يشارك.

أرقامه مع بلدية المحلة: 3 مباريات (هدف + 3 تمريرات).