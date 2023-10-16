فيلم «العميل صفر» يحقق 118 ألف جنيه إيرادات في شباك التذاكر خلال يوم

حقق فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني إيرادات متوسطة في شباك تذاكر السينما، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

واستطاع الفيلم أن يحقق أمس 118 ألف جنيه في دور العرض، وينافس حاليا ما يقرب من 9 أفلام على عدة مستويات، تنوعت مابين أفلام الأكشن والكوميديا والاجتماعيات.

قصة فيلم «العميل صفر»

تأتي قصة فيلم العميل صفر حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.

أبطال فيلم «العميل صفر»

ويضم فيلم أكرم حسني عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل