3 ملايين جنيه إيرادات 11 فيلما بدور العرض خلال يوم.. «العميل صفر» يتصدر

تواصل أفلام موسم صيف 2023 السينمائي تحقيق إيرادت في شباك التذاكر، حيث نجحت الأفلام المعروضة حاليا في تسجيل إيرادات بلغت 3 ملايين و216 ألف جنيه أمس الجمعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وجاء فيلم «العميل صفر» في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية محققا مليونا و295 ألف جنيه، وفي المركز الثاني جاء فيلم «وش في وش» محققا مليونا و18 ألف جنيه، وحل فيلم «أولاد حريم كريم» في المركز الثالث بـ457 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «بيت الروبي» إيرادات تقدر بـ 225 ألف جنيه.

فيلم «مندوب مبيعات» يتذيل قائمة الإيرادات

وتفوق فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان على فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، حيث حقق الأول 74.8 ألف جنيه، مقابل 67.4 ألف جنيه للفيلم الثاني، أما فيلم «شمس» جاء في المركز السابع بـ 40.3 ألف جنيه.

وحقق فيلم «مستر إكس» إيرادات بلغت 27 ألف جنيه، يليه فيلم «البعبع» حقق 7 آلاف جنيه، أما فيلم «تاج» فلم يحقق سوى ألف جنيه، وفي المركز الأخير فيلم «مندوب مبيعات» بـ 983 جنيها.