أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 16-10-2023

الأسمنت أحد الركائز الأساسية التي تشكل عمودا مهما لبناء العقارات والتطور العمراني بشكل عام، وفي مصر شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق تراجعا ملحوظا ضمن أسعار مواد البناء اليوم، والتي يبحث عنها كثير من المواطنين الراغبين في البناء.

وترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 16-10-2023 في العديد من المصانع والأسواق، والتي جاءت كما يلي.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

- سعر طن أسمنت السويدي يسجل 2100 جنيه.

- سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1830 جنيها.

- سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 1960 جنيها.

- سعر طن أسمنت النصر يسجل 1930 جنيها.

- سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1870 جنيها.

- سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1920 جنيها.

- سعر طن أسمنت حلوان يسجل 1940 جنيهًا.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

- سعر أسمنت العسكري سجل 1840 جنيها.

- أسمنت المنيا سجل 1940 جنيها.

- أسمنت المصريين سجل سعر 1770 جنيها.

- أسمنت مصر بني سويف سجل سعر 1840 جنيها.

- أسمنت السهم سجل سعر 1840 جنيها.

سعر طن الأسمنت الیوم في مصر

- بلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2800 جنيه.

- بلغ سعر طن الأسمنت الأبيض العادة 2900 جنيه.

- تراوح سعر أسمنت رويال العادة بين 2800 لـ2850 جنيها.

- وسجل أسمنت رويال سوبر 2800 جنيه.

- تراوح سعر طن أسمنت سوبر سيناء بين 2800 لـ2850 جنيها.