طرح وحدات ضمن «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة.. المساحة تصل إلى 133 مترا

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحدات إسكان مشروع «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، وأحد أبرز المشروعات التنموية في المحافظة، تابع خلالها وحدات المشروع التي طُرحت بالإعلان الأخير لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان.

رافق المحافظ خلال الزيارة الميدانية المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، والمهندس أسامة خليف، نائب رئيس المدينة، وبعض مهندسي جهاز المدينة.

سكن مصر في محافظة أسيوط

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد بعض الوحدات السكنية مختلفة المساحات والعمارات السكنية بمشروع سكن مصر المتميز، والتي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى منها، والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع وأنشئت بموجب القرار الجمهورية رقم 78 لسنة 2017 المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 أفدنة لاستيعاب الزيادة السكانية لمدينة أسيوط، ومد محاور عمرانية جديدة؛ للحد من الزحف على الأراضي الزراعية، وخلق العديد من فرص العمل وتقع أعلى هضبة أسيوط الغربية على الطريق الصحراوي الغربي بإجمالي استثمارات تعدت 12 مليار جنيه.

ويتكون مشروع سكن مصر من (50 عمارة سكنية بمصعد كهربائي) كاملة التشطيب، وتتراوح مساحة الوحدات من 106 أمتار إلى 133 مترًا متفقدًا بعض الوحدات السكنية بها، مشيدًا بجودة وجمال الوحدات السكنية، والتي تم لانتهاء منها وطرحها.

طرح وحدات سكنية في أسيوط

وأعلن محافظ أسيوط طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق لوحدات سكنية «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية في أسيوط بعدد 192 وحدة سكنية من مساحات تبدأ من 106 أمتار إلى 133 مترا بأنظمة سداد ميسرة، والحجز الفوري من خلال جهاز مدينة ناصر على أن يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة ناصر الجديدة اعتبارًا من الأحد 15 أكتوبر، وناشد المواطنين على التقدم للحجز.

سكن الإسكان الاجتماعي في أسيوط

وأشار إلى دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة ناصر وتحقيق الجذب السكاني لها وجذب الاستثمارات الجديدة، كما التقى بعض العاملين في المشروع، واستمع إلى بعض المهام والأعمال المكلفين بها، كما تفقد أعمال تنفيذ بعض المشروعات السكنية الجاري إنشاؤها بالمدينة مطالبًا بضرورة الاهتمام بتشجير المدينة واستكمال كافة المرافق بها.