جامعة جنوب الوادي ومجمع إعلام قنا يبحثان آليات دعم التعاون المشترك

بحث الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، آليات وسبل التعاون مع مجمع إعلام قنا، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ضمن خطة الجامعة لفتح آفاق للتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

الفئات المستهدفة من الأنشطة

جاء ذلك خلال لقاء مع وفد مجمع إعلام قنا، برئاسة عدنان بدوى، مدير عام إعلام سوهاج وقنا والأقصر، و يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وسهير السيد عبدالرازق، مسؤول البرامج بمجمع الإعلام، وبحضور مبارك أحمد، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن التعاون مع مؤسسات الدولة يساهم فى إحداث نوع من التكامل فى أداء الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع، لذلك تسعى الجامعة من خلال قطاعاتها المختلفة لفتح آفاق للتعاون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن اللقاء تناول تطرق إلى لعدد من القضايا المجتمعية التى تشغل اهتمام الرأى العام، وآليات العمل بمجمع إعلام قنا والفئات المستهدفة من الأنشطة والفعاليات التى يتولى تنفيذها.

الارتقاء بالمنظومة التعليمية

وقدم عدنان بدوي، مدير عام إعلام سوهاج وقنا والأقصر، التهنئة لرئيس جامعة جنوب الوادى، لثقة القيادة السياسية وتكليفه برئاسة جامعة جنوب الوادى، متمنياً له التوفيق فى أداء هذه المهمة السامية، وبما يساهم ف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجامعة، وما يتبعها من نهضة مجتمعية.