رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه بالانتهاء من قوائم الانتظار بعيادات طب الفم والأسنان

تفقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، كلية طب الفم والأسنان بالجامعة، للوقوف على جهود الكلية فى المجالات التعليمية والخدمية بحضور الدكتور أحمد طلعت تميرك عميد الكلية، والدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

رئيس جامعة جنوب الوادي يزور عيادات طب الفم والأسنان

وبحسب بيان الجامعة الصحفي اليوم، تفقد رئيس جامعة جنوب الوادي العيادات الخارجية داخل كلية طب الفم والأسنان، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى ومتابعة سير العمل بالعيادات، وأجرى حوار مع بعض المرضي للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطن الطالب للخدمة منذ دخوله إلى المستشفى وحتى حصوله على الخدمة التي أتى من أجلها.

وأضاف رئيس الجامعة، بأن إدارة الجامعة تولى اهتماماً كبيرا بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها العيادات بكلية طب الفم والأسنان للمواطنين، كما ناقش رئيس الجامعة مع المختصين رقمنة الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى للمريض منذ دخوله وحتى حصوله على الخدمة.

وكلف رئيس الجامعة، الدكتور عماد على، التعاون مع كلية طب الأسنان ووضع برنامج لخدمة المرضى، وكما كلف المهندس على فكرى مدير مركز المعلومات بالجامعة لوضع التصور المناسب لذلك، كما وجه بتوفير المكان المناسب للمرضى و المترددين.

رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه بالقضاء على قوائم الانتظار

وأشار الدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والأسنان، أن رئيس الجامعة وجه بالقضاء على طوابير المرضى وقوائم الانتظار عن طريق رقمنة إجراءات دخول وعلاج المرضى وتحويلهم للأقسام وعمل الإشاعات ومتابعتهم ذلك حفاظا على مصلحة المرضى وتوفير للوقت والنفقات.