رئيس جامعة جنوب الوادي: جاهزون للتنسيق.. والكليات معتمدة من هيئة الجودة

أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى «قنا»، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق الجامعات 2023، موضحاً أن هناك عدداً من الكليات والبرامج سيتم تدشينها بفرع الجامعة الحكومى أو الأهلى، وأن الدولة فى السنوات الأخيرة وضعت إقليم جنوب الصعيد على رأس أولوياتها. وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن عدداً كبيراً من كليات الجامعة حائزة على اعتماد هيئة ضمان الجودة، وبالتالى تقدم خدمة تعليمية متميزة.

ما أبرز استعدادات الجامعة للتنسيق، وهل هناك برامج دراسية ستتم إضافتها؟

- الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لتنسيق الجامعات بدءاً من اختبارات القدرات 2023، ومن ثم استقبال طلاب الثانوية العامة فى معامل الحاسب الآلى لتسجيل الرغبات، وحتى تسكينهم من قبل وزارة التعليم العالى بالكليات المختلفة والبدء فى تسجيلهم وتقييدهم بالكليات، ونستعد لاستقبال الطلاب بالكثافة القصوى، ومن المتوقع أن تتم إضافة عدد من البرامج الجديدة بكليات التمريض والهندسة والصيدلة والفنون التطبيقية والسياحة والضيافة فى فرع الجامعة الأهلية، وبالنسبة للجامعة الحكومية يتم استهداف افتتاح فرع لكلية السياحة فى جامعة الغردقة، ونأمل أن تنفصل جامعة الغردقة كجامعة مستقلة فى سبتمبر المقبل.

وماذا عن تطوير قطاع التعليم الجامعى خلال السنوات القليلة الماضية؟

- مصر فى الجمهورية الجديدة تشهد طفرة كبيرة فى مناحى التعليم العالى، بدءاً من دخول منظومة الجامعات الأهلية المنبثقة من رحم جامعات حكومية، وهى غير هادفة للربح وتستهدف شريحة من الطلاب لم يحققوا الدرجات التى تؤهلهم للالتحاق بكليات جامعات القمة للتعليم الحكومى وفى ذات الوقت بمصروفات مدعومة بنسب تصل لـ50% من الدولة لتحقيق إتاحة أكبر من المقاعد لطلاب الثانوية العامة.

كما أن التوسع فى الجامعات التكنولوجية يؤكد اهتمام الدولة بطلاب التعليم الفنى وتنمية مهارات التعليم التكنولوجى، بجانب الجامعات الأهلية الدولية ذات البرامج الدولية، كل ذلك مكّن الدولة من استيعاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين، وكذلك أفرع الجامعات الدولية التى أكدت أن مصر سوق كبيرة لجذب الطلاب.

كل هذا التطور انعكس على ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات المختلفة للجامعات.

وكيف تقيّم نظرة الدولة المصرية لإقليم جنوب الصعيد؟

- لنتحدث عن جامعة جنوب الوادى، حيث شهدت الجامعة وغيرها من الجامعات فى المنطقة اهتماماً كبيراً من الدولة، ولعل آخر ما يمكن نتحدث عنه أن الجامعة تستعد لافتتاح مركز التأهيل الطبى والعلاج الطبيعى وهو المركز الأكبر فى الشرق الأوسط من حيث العدد والإمكانيات والتجهيزات.

كما أن الدولة تكرمت ببناء جامعة أهلية منبثقة من الجامعة الحكومية تحتوى على 10 كليات مختلفة بعدد من البرامج. وطبقاً لاستراتيجية وزارة التعليم العالى حديثاً، وضعت إقليم جنوب الصعيد على رأس اهتماماتها لكونه غنياً بمميزات ينفرد بها عن غيره، ويؤكد أنها منطقة واعدة، وجامعة جنوب الوادى هى المنفذ الاستراتيجى لوزارة التعليم فى إقليم الصعيد.

وماذا عن القضية المثارة بشأن رسوب عدد كبير من طلاب كليات الطب البشرى والأسنان؟

- الموضوع باختصار أن عدداً من الطلاب لم يقوموا بالإجابة فى الامتحان، وآخرين لم يحضروا، والنتيجة حقيقية وبالفعل رسب ما يقرب من 80% من المقيدين بالفرقة الأولى بكلية الطب وذات النسبة بكلية طب الأسنان والنتيجة صحيحة 100%، وجميع الطلاب الراسبين من المصريين، وكلية الطب حائزة على اعتماد الجودة ومعتمدة وتقدم تعليماً منضبطاً وفقاً لأطر جودة التعليم العالى سنوياً، ونتائجها سنوياً لا تقل عن 80% أو 90%، ووفقاً لقانون تنظيم الجامعات، يحق للطالب التظلم على النتيجة فى مادة أو جميع المواد حال ظنه أنه ظلم فى التصحيح أو الرصد، وبالتالى تتم إعادة الرصد مرة أخرى للدرجات.

المثلث الذهبى

الجامعة من أوائل الجامعات التى أعدت دراسات عن المثلث الذهبى، وتم تقديمها لوزارة التعليم العالى عن الخريطة الرقمية لمناطق الاستثمار فى المثلث الذهبى، وكذلك إحياء طريق الحجاج القديم فى منطقة المثلث الذهبى «سفاجا القصير» وتنميته أثرياً لاحتوائه على معالم أثرية ترجع للتاريخ الرومانى.