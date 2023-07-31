أحمد عكاوي قائما بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي خلفا لـ«غرباوي»

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتعيين الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز قائما بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي، اعتبارا من 1 أغسطس 2023، خلفا للدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد لجامعة جنوب الوادي.

«عكاوي» قائما بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي

وبحسب بيان من مكتب رئيس جامعة جنوب الوادي، منذ قليل، فإن الدكتور أحمد عكاوي يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهو من مواليد 1967 بمحافظة أسيوط، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة أسيوط عام 1988، وحصل على الماجستير عام 1993، ثم سجل لدرجة الدكتوراه وسافر لاستكمال دراسته في جامعة بون بألمانيا، وحصل عليها من جامعة جنوب الوادي عام 1999، وتمت ترقيته إلى أستاذ مشارك في عام 2005، ثم أستاذ عام 2010 في الجيولوجيا البناتية، وأصدر ما يقرب من 41 مؤلفا منشورا في تخصصه الدقيق، وفي مجال تطوير التعليم الجامعي.

انتهاء ولاية الدكتور يوسف غرباوي

وقد انتهت ولاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم 31 يوليو 2023، بعد 4 سنوات من تولي المنصب.