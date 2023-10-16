الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023.. اعرف الخطوات بالتفصيل

قبل أيام من صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، بالزيادة الاستثنائية الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم على الموقع الرسمي للهيئة، في إطار التسيير على أصحاب المعاشات ومستحقي المعاش.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وأوضحت التأمينات، أنّ خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم تتم من خلال اتباع عدّة طرق، كما يلي.

- الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إذا كنت مستخدما للموقع ولديك حساب مفعل، سيتم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور وعلى الفور تظهر نتيجة الاستعلام عن المعاش بالاسم.

- إذا لم تكن مستخدما يمكنك التسجيل حتى يتم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية والاستعلام عن قيمة المعاش.

- التسجيل من خلال إدخال البيانات مثل «الاسم، اسم العائلة، الرقم القومي، الرقم التأميني، البريد، إدخال كلمة مرور»، ثم الضغط على تسجيل.

11 مليون صاحب معاش ومستحق

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنّه جرى توفير العديد من الخدمات الإلكترونية بخلاف الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، وبينها «الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، والاستعلام عن رصيد حساب (مركبة أو أكثر للمالك)، والاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج»، مؤكدة أنّ عدد الخدمات الإلكترونية 15 خدمة تأمينية من خلال بوابة مصر الرقمية، لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين وعددهم 11 مليون صاحب معاش ومستحق.