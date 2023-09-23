‎شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاعين العام والخاص.. ما هي؟

يتساءل البعض من موظفي القطاع العام والخاص، عن شروط المعاش المبكر لسنة 2023، لرغبتهم في انهاء خدمتهم، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية، وفقا لما حدده قانون المعاشات والتأمينات الجديد.

شروط المعاش المبكر

- يشترط قانون المعاش المبكر الجديد توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

- لا يسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا على أن ترتفع هذه المدة إلى 25 عامًا في يناير 2025.

- يشترط للخروج إلى المعاش المبكر أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على ضرورة توافر الشروط الآتية:

- ينص قانون المعاش المبكر الجديد على أنه يجب وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتى يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.

- عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.

- يشترط قانون المعاش المبكر توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.

- ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

- تسوية كل الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات.