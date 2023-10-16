«التضامن» تطلق حملة «النظافة صحة وسلامة» للوقاية من أمراض الشتاء

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك»، للتوعية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء، في إطار خطتها لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع انطلاق العام الدراسي، وزيادة احتمالية انتشار نزلات البرد المرتبطة بتغير الطقس.

وتنطلق حملة توعية موسعة تستهدف أسر برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والأسر المستفيدة من تدخلات الحماية الاجتماعية، للتوعية بكيفية حمايتهم من السلوكيات الاجتماعية السلبية، التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات المختلفة.

برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» ينفذ الحملة

وأكدت «التضامن» أن الحملة ينفذها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع، ووسائل الإعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة والعاملين بالوحدات الاجتماعية لتوصيل الرسائل الاجتماعية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الحملة رسائل التوعية، من خلال عدة محاور، تؤكد أهمية الالتزام بسلوكيات النظافة، التي تعزز وقاية الأسر، خاصة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، الأكثر عرضة لالتقاط الأمراض ونزلات البرد المنتشرة في فصل الشتاء، وتشمل سلوكيات النظافة، وكيفية حماية البيئة، لوقاية الأسر الأولى بالرعاية مع توضيح الأساليب والسلوكيات غير المكلفة.

وتلقي الحملة الضوء على أساليب الوقاية من أعراض كورونا، وأهم النصائح الاجتماعية للأسر، لتجنب التعرض لها، مثل مراعاة التباعد بين الأشخاص في الأماكن العامة، ومراعاة تهوية المنزل، وتجنب الأماكن المغلقة وغسل الأيدي بشكل مستمر أثناء اليوم.

نصائح يومية حول السلوك الصحيح

وتستعرض الحملة مجموعة من التناولات المختلفة، مثل نصائح يومية حول السلوك الصحيح، الذي يجب أن تتبناه الأسر من الفئات الأولى بالرعاية، وهي معلومة يومية مع صورة حول كيفية الوقاية من نزلات البرد في الشتاء، ويقدمها شخصيات عامة وأطباء ومتخصصون، ينصحون الأسر ببعض السلوكيات السليمة، ووصفات اجتماعية وشعبية مفيدة تساعد على الوقاية من نزلات وأمراض الشتاء، فضلا عن أكلات بسيطة تساعد على الوقاية من نزلات وأمراض الشتاء.

الحملة التوعوية تستهدف وحدات التضامن الاجتماعي بالمحافظات

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن الحملة التوعوية تستهدف أيضا وحدات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، على مستوى المراكز والقرى والنجوع من خلال توزيع نشرات توعوية ولافتات حائطية، توضح أهم السلوكيات التي لابد من تجنبها من أجل حماية الأسر الأولى بالرعاية من أمراض الشتاء، التي تؤثر على تلك الفئات التي تعمل في كثير من الأحيان بسوق العمل غير الرسمي.

كما تستعرض الحملة أيضًا قصص نجاح لأسر من المستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية، نجحوا في تنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل، من أجل الخروج من التداعيات الاقتصادية لكورونا.

وستشهد الحملة تنظيم عدد من الندوات والتجمعات على مستوى المراكز والقرى، ومسرحيات تفاعلية في الساحات المفتوحة أو بالجمعيات الأهلية، كما سيجرى توزيع النشرات التوعوية بالوحدات الاجتماعية.