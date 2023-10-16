محافظة الدقهلية تنظم تدريبات على كيفية كسح مياه الأمطار قبل موسم الشتاء

عقد اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مركز ومدينة شربين بالدقهلية، اجتماعا طارئا بنواب رئيس المركز وفريق العمل برئاسة المركز، استعرض خلاله رئيس المدينة بعض الملفات ومناقشة بعض الشكاوى.

وتتضمن الاجتماع صيانة المعدات والأجهزة والسيارات المعدة لكسح مياه الأمطار، استعدادا لاستقبال موسم الشتاء، ومجابهة تقلب الطقس في نطاق المدينة شاملة القرى والعزب والوحدات المحلية، ومدى استعدادات الحملة الميكانيكية في المدينة.

محاكاة وتدريبات على كيفية كسح مياه الأمطار

وأكد رئيس مجلس مدينة شربين، في بيان له، الإشراف على استكمال أعمال الصيانة داخل الحملة الميكانيكية، والوقوف على جاهزية المعدات والمركبات، ورفع كفاءة المعدات، وتعظيم الاستفادة منها، وتجهيزها للعمل في الظروف الطارئة، وتحديدا مع اقتراب موسم الشتاء، لمجابهة تقلبات الطقس وعمل محاكاة وتدريبات على كيفية كسح مياه الأمطار بسرعة قصوى ومجابهة السيول وتصفية البالوعات.

استكمال الصيانة الدورية للسيارات

وشدد رئيس مركز ومدينة شربين، على تفقد المعدات، ورفع حالة الطوارئ حتى في فترة العمل المسائية، للاطمئنان على سير العمل بالحملة الميكانيكية، والوقوف على استكمال الصيانة الدورية للسيارات والمعدات، ومراجعة الحالة الفنية للمعدات الثقيلة وسيارات الكسح، لضمان جاهزيتها على التعامل مع أي طوارئ خلال فصل الشتاء، لافتا إلى أهمية إعادة مراجعة السيارات التي تحتاج إلى تكهين، لتوفير البدائل، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.