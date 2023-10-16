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«الصحة الفلسطينية»: 2808 شهداء و10950 مصابا منذ بدء العدوان على غزة والضفة

كتب:

محمد علي حسن
12:32 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
شهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

شهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2808 شهداء، والمصابين إلى 10950، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي مقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700، وفي الضفة الغربية بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الجاري.

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