وزارة الصحة الفلسطينية: ارتقاء 2329 شهيداً و9500 مصاب في قطاع غزة

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي، ارتفع إلى 2329 شهيداً، بالإضافة إلى نحو 9500 جريح، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قبل قليل.

وأشارت «الكيلة»، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة في رام الله، إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، لأن هناك أعداد كبيرة من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة القصف الإسرائيلي لمنازلهم، في ظل محاولات مستمرة لانتشالهم، رغم قلة الإمكانيات.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية أن عدداً من الكوادر الطبية إما استُشهد أو أصيب، فيما لا تتوفر حتى اللحظة إحصائية دقيقة حول عددهم بسبب الوضع الراهن.

ولفتت «الكيلة» إلى أن هناك 23 مركبة إسعاف تعرضت للقصف، فيما بلغ مجمل الاعتداءات على الكوادر الطبية 76 اعتداءً.

وتابعت أن مستشفى بيت حانون أصبح خارج الخدمة الصحية منذ اليوم الثاني للعدوان، إضافة إلى مستشفى الدرة، الذي أصبح غير صالح للعمل، نتيجة تعرضه للقصف بالفسفور الأبيض المحرم دولياً، فيما تعاني جميع المستشفيات من نقص حاد في مختلف المستلزمات الطبية.

وقالت إن الوزارة جهزت كل المستلزمات الصحية والأدوية من أجل إدخالها إلى قطاع غزة، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض حتى اللحظة إدخالها.

ولفتت الكيلة إلى أن هناك 1400 مريض بحاجة إلى غسيل كلى، وللظرف الراهن يتعذر عليهم الوصول إلى المستشفيات التي تعاني هي الأخرى من نقص في أدوية هؤلاء المرضى، إضافة إلى افتقار مرضى السرطان إلى الحصول على العلاج، في حين معظمهم يتلقَّون العلاج في مستشفيات الضفة، واستمرار العدوان يعني تفاقم وضعهم الصحي.

وأردفت: هناك 5500 حامل ينتظرن وضع موالديهن هذا الشهر من أصل 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، وهناك مخاطر عليهن بأن يتمكنّ من الولادة بشكل آمن في ظل استمرار العدوان.

وحذرت الكيلة من إمكانية انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة نقص المياه والاكتظاظ السكاني الكبير.

وناشدت المجتمع الدولي التحرك الفوري لحماية المؤسسات والكوادر الصحية، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل إدخال الأدوية والمستلزمات الصحية.