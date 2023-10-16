وزير الإنتاج الحربي يصل كوريا الجنوبية للمشاركة في «ADEX 2023»

وصل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، إلى دولة كوريا الجنوبية، لحضور فعاليات معـرض سيول الدولي للفضاء والدفاع «ADEX 2023»، والمقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

ومن المخطط أن يلتقي وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال فترة إقامة المعرض، عدداً من الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المعرض حول تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية ومحاكيات التدريب، إضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض.

ومن المُقرر، أن يوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي الدعوة لبعض الشركات المشاركة بالمعرض للمشاركة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2023» المزمعة إقامته في مصر بشهر ديسمبر المقبل.