«شكري»: دعوة مصر لمؤتمر دولي حول فلسطين تفتح آفاق تسوية الصراع

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الدعوة لمؤتمر دولي بشأن القضية الفلسطينية، جاءت من منطلق الدور المصري الدائم في الاحتواء وتحقيق السلام في الخروج من الأزمة وإدراك الخطورة في توسع رقعتها، وما يأتي من مخاطر على الأمن والاستقرار وسقوط المزيد من المدنيين الضحايا.

وتابع «شكري» خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية: «الغرض من المؤتمر هو التأكيد من خلال قادة الدول المؤثرة على المستوى الإقليمي والدولي على ضرورة التهدئة والأوضاع الإنسانية وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين وحل المشكلات بشكل يحقق طموحات الشعوب، وتعزيز السلام»، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل الخارج عن القانون الدولي الإنساني تجاه الفلسطينيين.