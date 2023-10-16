سامح شكري: نرفض أي محاولات لتصفية قضية فلسطين بالقوة العسكرية أو التهجير

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ هناك تشاور بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مدار الفترة الماضية بشأن الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أنه عقد مع نظيرته الفرنسية جولة مباحثات منفردة وأخرى بحضور وفدي البلدين، إذ أكّدت تكثيف مصر اتصالاتها على جميع المستوى لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية واحتواء الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن السيطرة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الفرنسية، أنَّه شدد على رفض مصر لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريا أو بالتهجير، مؤكّدًا أهمية السماح لمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وتسيير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.

وتابع: «اتفقنا على ضرورة مواصلة العمل من أجل الوقف الفوري للعنف للتصعيد والعودة لمسار التهدئة وفتح آفاق للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة لحلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر وذلك في إطار التنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي أو في مختلف الأطر ذات الصلة مثل إطار مجموعة ميونيخ».