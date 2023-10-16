«الوطنية للانتخابات» تحدد ضوابط تلقي اعتراضات المرشحين.. تبدأ الخميس

ساعات قليلة وتعلن الهيئة الوطنية للانتنخابات القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، بعدما أغلقت باب الترشح للانتخابات الذي فُتح 5 أكتوبر الجاري، قبل أن يغلق أمس الأول السبت، ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية ثم بدء تلقي طلبات الاعترضات من المرشحين.

الهيئة الوطنية للانتخابات

اعترضات المرشحين سيتم استقبالها بالهيئة الوطنية للانتخابات على مدار يومين، وبالتأكيد لا يجوز الاعتراض على مرشحي الرئاسة إلا من بين المتقدمين للانتخابات من المرشحين.

ووحد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 11 لسنة 2023، قواعد وإجراءات اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية على بعضهم البعض، كما هي بالنقاط التالية:

ضوابط تلقي اعتراضات المرشحين

القرار رقم 11 لسنة 2023 ينظم اعتراضات المرشحين على بعضهم البعض، وينص على:

- لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر.

- يوضح المرشح المعترض في طلبه أسباب اعتراضه.

- تكون طلبات الاعتارضات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

- يتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها.

- يمنح مقدم الاعتراض ما يفيد استلامه.

- تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح.

- والفصل في الاعتراضات التي تقدم خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر.

- إخطار المستبعد يوم 22 أكتوبر ويحق له التظلم خلال يومي 23 و24 أكتوبر.

- وتبت الهيئة في التظلم يوم 26 من أكتوبر.