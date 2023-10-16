مستشفيات الشرقية ترفع درجة الاستعداد تحسبا لاستقبال مصابي غزة

وجه وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة، تحسبا لاستقبال أي مصابين من غزة وتقديم الخدمة اللازمة لهم.

المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات

وشدد وكيل وزارة الصحة على مديري العموم بمتابعة توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وأكياس الدم والبلازما بالمستشفيات، وجاهزيتها من القوى البشرية في كل التخصصات.

كما تم التنسيق مع مستشفيات جامعة الزقازيق للاستعانة بها في حال الاحتياج إلى دعم من الأطقم الطبية أو خلافه، إضافة إلى انعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية على مدار الساعة، وجاهزية فرق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، كما تم التأكيد علي تأمين مصادر المياه والكهرباء بالمستشفيات، كما تم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بالشرقية للإستعداد في حالة الطواريء، بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج المحافظة.

و‏‎يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية بعد تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المعنية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم.