البحر الأحمر تعلن جاهزية البرابخ والسدود لمواجهة السيول (صور)

أعلنت محافظة البحر الأحمر جاهزية البرابخ وسدود الحماية والبحيرات الصناعية وحواجز التوجيه لمواجهة السيول في حال حدوثها، في إطار خطة محافظة البحر الأحمر لحماية من المواطنين من أخطار السيول والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

لجنة للمرور على البرابخ وسدود الحماية

وشكّل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة بالمرور على البرابخ وسدود الحماية والبحيرات الصناعية، وحواجز التوجيه في مدينتي سفاجا، ورأس غارب؛ لمتابعة حالتها استعدادا لموسم الأمطار والسيول.

البحر الأحمر جاهزة للسيول

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لـ«الوطن»، استعداد وجاهزية السدود والبرابخ لحماية المواطنين من أخطار السيول، ما يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار حنفي إلى أنّ أجهزة الدولة أنشأت مشروعات الحماية من أخطار السيول في مدن البحر الأحمر، وعددها 28 سدا، وبحيرة صناعية، و11 حاجزا ترابيا وقناة صناعية تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الري بتكلفة مليار جنيه لحماية المحافظة من أخطار السيول.