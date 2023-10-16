تداول 61 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

قال المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، 8 سفن، وجرى تداول 61 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 352 شاحنة و24 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 32 ألف طن بضائع، و80 شاحنة و4 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 29 ألف طن بضائع، و272 شاحنة و20 سيارة.

تداول 1700 طن بضائع و217 شاحنة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة CHamchuri Naree، وعلى متنها 32 ألف طن ألمونيوم قادمة من أستراليا بينما تغادر السفينة Glamour وعلى متنها 24 ألف طن فوسفات متجهة للهند، فيما غادر الميناء أمس، السفينتان الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و217 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، آيلة وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة، وصول وسفر 573 راكبا بموانيها.