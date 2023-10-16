رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تداول 61 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
09:48 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
ميناء البحر الأحمر

ميناء البحر الأحمر

قال المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، 8 سفن، وجرى تداول 61 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 352 شاحنة و24 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 32 ألف طن بضائع، و80 شاحنة و4 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 29 ألف طن بضائع، و272 شاحنة و20 سيارة.

تداول 1700 طن بضائع و217 شاحنة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة CHamchuri Naree، وعلى متنها 32 ألف طن ألمونيوم قادمة من أستراليا بينما تغادر السفينة Glamour وعلى متنها 24 ألف طن فوسفات متجهة للهند، فيما غادر الميناء أمس، السفينتان الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و217 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، آيلة وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة، وصول وسفر 573 راكبا بموانيها.

اقرأ المزيد:

موانئ البحر الأحمر: ميناء بورتوفيق يستقبل 300 سيارة بوزن 600 طن

«مواني البحر الأحمر»: تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

موانئ البحر الأحمر: تصدير 7000 طن أسمنت عبر ميناء سفاجا إلى مدغشقر

«النقل»: تحويل «سفاجا» إلى ميناء عالمي لإحداث نقلة نوعية في البحر الأحمر