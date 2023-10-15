«مصر أكتوبر» ينظم ندوات توعوية بصحة المرأة.. ويطلق حملة «صوتك أمانة»

عقدت أمانة حزب مصر أكتوبر في الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، اجتماعا تنظيما لبحث خطة عملها خلال الفترة المقبلة، في مقر الحزب الرئيسي بالإسكندرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب.

وشارك في الاجتماع التنظيمي، الأمناء ومساعدين الأمين العام، محمد حلمي، ومحمد الديب، والمستشار جورج لبيب، أمين أمانة المواطنة للحزب بالمحافظة، وأشرف محمد، أمين أمانة المجالس النيابية للحزب بالمحافظة.

وتناول الاجتماع التنظيمي، التجهيز والاستعداد لفعاليات مهمة خلال الفترة المقبلة تخص المدارس، تحت إشراف المهندسة نيرة النجار أمينة أمانة ذوي الهمم للحزب بالمحافظة، فضلا عن تنظيم أمانة المرأة بالمحافظة، بقيادة مروة حافظ، ندوات تثقيفية بمناسبة أكتوبر الوردي، وتوعوية عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي واليوم العالمي للصحة النفسية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة، ضرورة توعية المواطن المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار «صوتك أمانة»، لافتا إلى أهمية تأدية الواجب الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها مسؤولية تجاه وطننا لا ينبغي أن نتخلى عنها، مستهدفين رفعة وتقدم بلدنا والدفع به إلى الأمام.