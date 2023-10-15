«قومي المرأة» بالإسكندرية يطلق مشروع «تحويشة» لدعم السيدات بقرى «حياة كريمة»

ينظم المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، تدريبا على مشروع «تحويشة» لدعم سيدات مصر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

منهجية الادخار

وقالت ماجدة الشاذلي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، لـ«الوطن» إنه في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي إطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ضمن برنامج الشمول المالي، تم عقد اليوم الأول للمجموعة الثالثة من تدريب منهجية الادخار لمشرفي وميسرات قرى مركز برج العرب بمركز شباب بهيج بقريه بهيج، وذلك بحضور 23 ميسرة ومشرفة ميدانية.

مراحل مشروع «تحويشة»

وأضافت الشاذلي، أنه خلال اليوم الأول من مشروع تحويشة تم تناول الإطار العام لمشروع تحويشة منهجية تحويشة، ومراحل مشروع تحويشة «الإعداد، المكثفة، التطور، النضج».

وقام بالتدريب أماني برهان، مشرفة محافظة الإسكندرية، وأحمد غريب، مشرف محافظة البحيرة، ومحمد عوف، من الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة بالقاهرة.