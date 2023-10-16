«الأمم المتحدة»: ما يحدث في غزة يؤكد أن العالم فقد إنسانيته

حذر مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، من العواقب الوخيمة على قطاع غزة، ونفاد الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء والمياه والغذاء والدواء.

شبح الموت يخيم على غزة

وأضاف: «شبح الموت يخيم على غزة، إن الآلاف سيموتون بدون ماء وكهرباء وغذاء ودواء»، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا» فيليب لازاريني: «موظفي الوكالة في غزة أصبحوا غير قادرين على توفير المساعدة الإنسانية لسكان القطاع، وفيما أتحدث إليكم تنفد المياه والكهرباء من غزة، ويبدو أن العالم قد فقد إنسانيته».

وتابع المفوض العام للأونروا: «عدد المحتمين بملاجئها وفي مدارسها ومنشآتها الأخرى بجنوب القطاع يفوق القدرة على الاستيعاب، ولا تمتلك الوكالة القدرة على الاستجابة لاحتياجاتهم، إن كارثة إنسانية غير مسبوقة تتكشف تحت أعيننا».